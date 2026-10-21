إنشاء مجموعتين متخصصتين في مكافحة حرائق الغابات بالحوضين

أعلنت المندوبية العامة للأمن المدني وتسيير الأزمات إنشاء مجموعتين متخصصتين في التدخل لمكافحة حرائق الغابات والمناطق الرعوية في ولايتي الحوض الشرقي والحوض الغربي، وذلك في إطار تعزيز قدرات الاستجابة للحرائق وحماية الغطاء النباتي والممتلكات.

أعلنت المندوبية العامة للأمن المدني وتسيير الأزمات إنشاء مجموعتين متخصصتين في التدخل لمكافحة حرائق الغابات والمناطق الرعوية في ولايتي الحوض الشرقي والحوض الغربي، وذلك في إطار تعزيز قدرات الاستجابة للحرائق وحماية الغطاء النباتي والممتلكات.

ووفق المعطيات المعلنة، تتبع المجموعتان لقيادة التجمع المتخصص، وتوضع كل واحدة منهما تحت تصرف والي الولاية المعنية، بما يتيح تعزيز التنسيق الميداني وتسريع التدخل عند اندلاع الحرائق.

وتضم كل مجموعة 19 عنصرا، من بينهم ضابطان، كما جهزت بشاحنتين لإطفاء حرائق الغابات مزودتين بخزانات للمياه، وسيارتي دفع رباعي مجهزتين بوسائل مكافحة الحرائق، فضلا عن معدات الوقاية الفردية وطائرة مسيرة مخصصة للاستطلاع والمراقبة.

وتُعد مجموعات التدخل ضد حرائق الغابات (GIFF) وحدات تكتيكية متخصصة لدى الأمن المدني، تضطلع بمهمة المواجهة المباشرة للحرائق في المناطق الطبيعية، وحماية السكان والمواشي والمنشآت الحساسة وشبكات الاتصال، إلى جانب التدخل السريع في المناطق الوعرة.