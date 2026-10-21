مرسوم رئاسي بتعيين مستشار برئاسة الجمهورية

الأربعاء, 21 أكتوبر
24/24 :
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- الرئيس الموريتاني يوجه بتشغيل 28 مركزا صحيا في نواكشوط خلال أيام
- موريتانيا تشارك في أسبوع الإيكاو لأمن الطيران المدني بكازاخستان
- موريتانيا والبنك الدولي يناقشان إصلاحات مشروع الوقاية والصمود
- وزيرة التربية: موريتانيا تعمل على إدماج الذكاء الاصطناعي في التعليم تدريجيا
- محام موريتاني: إطلاق سراح موكلنا دليل على حسن سير الملف حتى الآن
- محام موريتاني يعلن إطلاق سراح موكله في ملف “مدوني الخارج”
- السنغال.. إعلان إضراب عام والحكومة تدعو إلى الحوار