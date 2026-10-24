أدخلت شركة كينروس تازيازت 1.7 مليار دولار إلى خزينة الدولة الموريتانية، وخصصت أكثر من 3.3 مليارات دولار للمشتريات والتموين من السوق المحلية، خلال الفترة من 2010 إلى 2025، وفق بيانات أعلنتها الشركة.

وقالت الشركة، في بيان بمناسبة زيارة وزير المعادن والصناعة الدي ولد الزين لمنجم تازيازت يومي 22 و23 أكتوبر، إن أنشطتها توفر أكثر من 4 آلاف وظيفة مباشرة وغير مباشرة في موريتانيا.

وأضافت أنها استثمرت أكثر من 28 مليون دولار في مشاريع وبرامج مجتمعية بين عامي 2011 و2025، لدعم تنمية المجتمعات المحلية.

واطلع ولد الزين، خلال الزيارة التي رافقه فيها والي إينشيري ورئيس مجلسها الجهوي وحاكم بنشاب وعمدتها، على المنشآت التشغيلية للمنجم والبنى التحتية المخصصة لصحة العمال وسلامتهم ورفاههم.

وذكرت الشركة أن الزيارة أتاحت عرض الممارسات المعتمدة في تشغيل المنجم والتزاماتها المتعلقة بالسلامة والاستغلال المنجمي المسؤول والتنمية المستدامة.