أطباء خريجو مصر يشكون استبعادهم من منح التخصص في الجزائر

قال أطباء موريتانيون تخرجوا في الجامعات المصرية إن أسماءهم استُبعدت من اللائحة النهائية للمستفيدين من منح التخصص في الجزائر، رغم ظهور أسماء 12 منهم على المنصة الإلكترونية واستكمالهم الملفات المطلوبة، مؤكدين أنهم تقدموا بتظلم إلى إدارة توجيه المنح من دون تلقي رد حتى الآن.

وأوضح الأطباء، في إفادة لصحراء ميديا، أنهم فوجئوا بصدور لائحة تضم 41 طالبا لا تشمل خريجي الطب العام من مصر، قبل أن يتبين لهم أن قائمة أخرى تضم 21 طالبا لا تتضمن أسماءهم أيضا.

وأوضح الأطباء إنهم نسقوا تحركهم للاحتجاج على استبعادهم، وتقدموا إلى الوزير الأول المختار ولد اجاي، مطالبين بإنصافهم، وسلمهم قائمتين بأسماء الطلاب المستفيدين من المنح، إحداهما تضم 41 طالبا والأخرى 21 طالبا.

وأضافوا أنهم تقدموا بطعن لدى الإدارة المسؤولة عن المنح، لكنهم أُبلغوا بأن معالجة القضية لا تدخل ضمن صلاحياتها، وأنها من اختصاص الإدارة المعلوماتية، التي نفت بدورها مسؤوليتها، ما أبقاهم من دون مسار واضح لمعالجة اعتراضهم.

ولغو الأطباء أنهم التقوا، مصادفة، وزير التعليم العالي يعقوب ولد أمين، الذي استغرب عدم إدراج أسمائهم في اللائحة، وأبلغوه بأنهم أُقصوا من القائمة النهائية.

وبحسب روايتهم، اتصل الوزير بالمسؤول عن الإدارة المعلوماتية وأحالهم إليه، قبل أن يجتمعوا به ويتصل بدوره بمدير إدارة توجيه المنح من أجل معالجة المشكلة.

وقال الأطباء إن الوزارة بررت استبعادهم باستشارة قدمها المستشار الثقافي بشأن الطلاب الذين يستوفون معايير الحصول على المنح.

وأضافوا أن المستشار أوضح لهم أن الاستشارة كانت فنية وتتعلق بدراسة الطب البشري في مصر وإجراءات التدريب، مؤكدا أنه ليس عضوا في اللجنة المكلفة بالمنح.

الأطباء أشاروا إلى أن وثيقة تثبت إكمال سنة من التدريب لم تكن ضمن الوثائق المطلوبة عند تقديم ملفاتهم على المنصة، مشددين على استعدادهم لتقديمها ضمن التظلم الذي أودعوه لدى إدارة توجيه المنح.

وأكدوا أنهم استكملوا جميع الوثائق التي طُلبت منهم، وإنهم أودعوا التظلم بالفعل، لكنهم لم يتلقوا استجابة حتى الآن.

وأضافوا أن الوزارة أحالتهم إلى إدارة توجيه المنح باعتبار أن التظلم مطروح لديها، في حين يؤكدون أنهم يواجهون مماطلة من دون توضيح مصير طلبهم أو أسباب عدم معالجة وضعهم.