يتجه مشروع الصمود والتنمية المجتمعية لضفة نهر السنغال إلى توسيع نطاق تدخله من 17 إلى 34 بلدية، بما يتيح لنحو 300 ألف شخص الاستفادة من تمويل مشاريع اقتصادية ومبادرات شبابية تستهدف تحسين ظروف المعيشة والحد من الهجرة، وفق المعطيات المقدمة الخميس خلال ورشة في نواكشوط لعرض نتائج المشروع.

وقال منسق المشروع، محمد سالم البخاري، إن التدخلات المنفذة في ولايات لبراكنة وكوركول والترارزة شملت تمويل مشاريع اقتصادية تهدف إلى تحسين ظروف عيش السكان وتعزيز قدرتهم على البقاء في مناطقهم الأصلية.

وينفذ المشروع بالتعاون بين موريتانيا والسنغال، بدعم من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي والبنك الدولي، ويهدف إلى تحسين وصول سكان المجتمعات الحدودية في حوض نهر السنغال إلى البنية التحتية والخدمات الإقليمية، وتعزيز قدرتهم على مواجهة التغيرات المناخية.

وقال وزير الخارجية الموريتاني محمد سالم ولد مرزوك إن الزراعة تمثل قطاعا استراتيجيا لدورها في تعزيز الأمن الغذائي وخلق فرص العمل وتثمين الموارد الطبيعية وتحسين مداخيل سكان الأرياف.

وأضاف ولد مرزوك أن تطوير القطاع الزراعي وتعزيز السيادة الغذائية يحتلان موقعا متقدما ضمن أولويات الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، مشيرا إلى أن موريتانيا تعمل على زيادة الإنتاج المحلي وتعزيز قدرات المزارعين وتعبئة الاستثمارات للحد من الاعتماد على الأسواق الخارجية.

وأوضح الوزير أن اعتماد شريحة واسعة من السكان، خصوصا في المناطق الجنوبية، على الزراعة يقتضي تحسين الوصول إلى وسائل الإنتاج وتوسيع الفرص الاقتصادية في الأرياف، مضيفا أن زيادة الإنتاج تتطلب الاستثمار وتنمية المهارات ومواكبة المنتجين وتطوير سلاسل القيمة وضمان استدامة الاستثمارات.

وقالت المديرة العامة للوكالة الإسبانية للتعاون الدولي، فيكتوريا تور غوميز، إن المشروع يندرج ضمن مواصلة تنفيذ الالتزامات التي أُعلن عنها خلال زيارة رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز إلى موريتانيا عام 2024، مؤكدة أن بلادها تعد موريتانيا شريكا أساسيا في التعاون.

من جهته، قال الممثل المقيم للبنك الدولي في موريتانيا، إيبو اديوف، إن المشروع يعكس شراكة بين موريتانيا وإسبانيا والبنك الدولي لتحسين الظروف المعيشية لسكان ضفة نهر السنغال وتعزيز قدرتهم على مواجهة التغيرات المناخية، مع توسيع الفرص الاقتصادية المتاحة للشباب والنساء.