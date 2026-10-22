طلاب جامعة نواكشوط يحتجون على أزمة النقل والوزارة تعلن تغييرات

احتج طلاب في جامعة نواكشوط العصرية على نقص حافلات النقل الجامعي، مطالبين بزيادة عددها لمواجهة الضغط الناجم عن تزايد أعداد الطلاب، فيما أعلنت وزارة التعليم العالي إلغاء توقفات شبكة النقل التقليدية عند المركب الجامعي على عدد من خطوط الحافلات سريعة النقل اعتبارا من 26 أكتوبر.

وقالت الوزارة، في بيان، إن ارتفاع أعداد الطلاب زاد الضغط على خدمة النقل، مشيرة إلى أن السلطات مددت خطوط الحافلات سريعة النقل (BHNS) إلى المركب الجامعي، مع تكثيف الرحلات خلال ساعات الذروة.

وأضافت أن الطلاب يمكنهم الاستفادة من اشتراك شهري مخفض بقيمة 5000 أوقية قديمة، فيما يدفع غير المشتركين التعرفة الاجتماعية المطبقة على عموم المواطنين.

ويشمل قرار إلغاء التوقفات التقليدية خطوط لكبيد وتآزر والعمود وBMD و3، على أن يدخل حيز التنفيذ يوم الاثنين 26 أكتوبر.

وقالت الوزارة إن الإجراءات تهدف إلى تنظيم خدمة النقل وتلبية احتياجات الطلاب، مع الحفاظ على مستوى مقبول من الخدمة في أحياء العاصمة، ودعت الطلاب إلى تفهمها والالتزام بأنظمة النقل الحضري.