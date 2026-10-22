موريتانيا.. بعثات وزارية تحضّر للمرحلة الثانية من تنمية الداخل

تستعد الحكومة الموريتانية لإيفاد بعثات وزارية إلى الداخل ضمن المرحلة الثانية من البرنامج الاستعجالي لتعميم النفاذ إلى الخدمات الأساسية للتنمية المحلية، وفق ما بحثته لجنة وزارية برئاسة الوزير الأول المختار ولد اجاي، الخميس.

وقالت الوزارة الأولى، في بيان، إن الاجتماع تناول مستوى جاهزية القطاعات المعنية والترتيبات اللازمة لاستكمال التحضيرات لانطلاق المرحلة الثانية من البرنامج.

وكانت الحكومة قد أطلقت العام الماضي برنامج الاستعجالي لتعميم النفاذ إلى الخدمات الأساسية للتنمية المحلية من مدينة النعمة، بغلاف مالي بلغ 26 مليار أوقية جديدة.

وفي سياق متصل بحث الاجتماع أيضا التحضير للمرحلة الثانية من برنامج تنمية نواكشوط، بعدما اكتملت أغلب مكونات مرحلته الأولى، مع تسجيل تأخر في تنفيذ بعضها، بحسب البيان.

ووجّه ولد اجاي القطاعات المعنية إلى تقييم الصعوبات التي واجهت المرحلة الأولى ومعالجتها، واستكمال التحضيرات اللازمة للمرحلتين الجديدتين، وتعزيز التنسيق بينها.

وأشار البيان إلى أن تنفيذ بعض مكونات المرحلة الأولى من البرنامج الاستعجالي يمتد حتى مارس 2027.