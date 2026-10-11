أعلن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي تكريم المخرج الموريتاني عبد الرحمن سيساكو بجائزة الهرم الذهبي، ضمن دورته الـ47 المقررة من 11 إلى 20 نوفمبر المقبل.

وجاء الإعلان خلال مؤتمر صحفي نظمه المهرجان، اليوم الأحد، في العاصمة المصرية القاهرة.

ويُعتبر سيساكو من أبرز المخرجين الأفارقة، ومن أشهر أعماله أفلام «تمبكتو» و«باماكو» و«في انتظار السعادة».

وترشح فيلمه «تمبكتو» لجائزة الأوسكار لأفضل فيلم بلغة أجنبية عام 2015.

ويتزامن التكريم مع مرور 50 عاما على تأسيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، الذي انطلقت دورته الأولى عام 1976.