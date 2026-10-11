في رسالة وداع.. ولد محمد الأمين يستعرض حصيلة إصلاحات الداخلية

قال وزير الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية الموريتاني السابق محمد أحمد ولد محمد الأمين إن التقييد في السجل الوطني للسكان يغطي أكثر من 95 بالمئة من المواطنين، وإن القطاع أنشأ 19 بلدية جديدة وضاعف مخصصات الصندوق الجهوي للتنمية خلال السنوات الماضية.

جاء ذلك في رسالة ووجّهها الوزير السابق إلى الوزير المنتدب المكلف باللامركزية والتنمية المحلية، وقادة ومنتسبي الأجهزة الأمنية، والإداري المدير العام للوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمّنة، والمسؤولين المركزيين بالقطاع، والسلطات الإدارية والمنتخبين المحليين، وسائر العاملين في هذه المجالات، معربا عن شكره لهم على ما بذلوه من جهود خلال فترة عملهم المشترك.

وفي مجال الحالة المدنية، أشار إلى مراجعة القانون المنظم لها وإصدار نصوصه التطبيقية، وفتح التقييد في السجل الوطني للسكان بصورة دائمة، فضلا عن رقمنة الإجراءات واستحداث تطبيقات، من بينها تطبيق «هويتي».

وفي الشأن السياسي، ذكر ولد محمد الأمين أن القطاع راجع الإطار القانوني للأحزاب السياسية وأنشأ منصة لتسيير ملفاتها، كما واكب ثلاثة حوارات سياسية مع أحزاب الأغلبية والمعارضة وهيئات المجتمع المدني، والانتخابات النيابية والجهوية والبلدية لعام 2023 والانتخابات الرئاسية لعام 2024.

وأوضح ولد محمد الأمين أن مراجعة النصوص المنظمة للانتخابات أتاحت انتخاب ممثلي الجاليات الموريتانية في الخارج بالبرلمان لأول مرة، إلى جانب استحداث لائحة نيابية مخصصة للشباب وزيادة مستوى التمثيل.

وفي المجال الأمني، استعرض الوزير السابق جهود مراجعة النصوص المتعلقة بالأنظمة الأساسية للأجهزة الأمنية، وتعزيز قدراتها المهنية، وتحسين تسيير الحدود والاستعداد للتعامل مع الأزمات. كما أشار إلى دور السلطات الإدارية في معالجة النزاعات العقارية ومحاربة التقري العشوائي ومتابعة الأوضاع الأمنية، إلى جانب تنظيم ملف الهجرة وإحصاء الأجانب.

وفي مجال اللامركزية والتنمية المحلية، لفت إلى أن القطاع عمل على تعزيز دور المجالس الجهوية والبلديات في التخطيط التنموي وتحديد الأولويات المحلية، وتحسين التنسيق بينها وبين السلطات الإدارية والمصالح الفنية.

وأكد ولد محمد الأمين أن ما تحقق كان ثمرة عمل جماعي، داعيا العاملين إلى مواصلة أداء مهامهم بروح المسؤولية والتفاني، ومشددا على أن تعاقب المسؤولين لا يغيّر الأهداف الوطنية التي رسمها الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني.

وهنأ الوزير السابق خلفه المختار ولد أحمد بوسيف على الثقة التي منحه إياها الرئيس، معربا عن ثقته في مؤهلاته وقدرته على الاضطلاع بمسؤولياته، وداعيا العاملين في القطاع إلى مؤازرته.

وجدد ولد محمد الأمين شكره للرئيس الغزواني على ما قال إنها ثقة حظي بها خلال توليه المسؤولية، متمنيا لموريتانيا الأمن والاستقرار والازدهار.