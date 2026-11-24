قالت وزيرة التجارة والسياحة، زينب بنت أحمدناه، إن حماية المستهلك وضمان تموين السوق الوطنية يمثلان أولوية أساسية لقطاعها، مؤكدة “مواصلة الجهود الرامية إلى تأمين انسيابية سلاسل التوريد ومراقبة جودة السلع والأسعار المعلنة، والتصدي لممارسات الغش والمضاربة والاحتكار”.

وأضافت الوزيرة، خلال افتتاح أعمال الجمعية العامة العادية الـ15 لاتحادية التجارة، اليوم الثلاثاء في نواكشوط، أن السنوات الماضية شهدت تأسيس شراكة بين الوزارة والفاعلين في القطاع التجاري، تجسدت في اعتماد آلية للتشاور والمراجعة الدورية لأسعار المواد الغذائية الأساسية، بمشاركة مختلف حلقات التوزيع.

وأشادت بالتزام اتحادية التجارة بالمساهمة في استقرار التموين وضمان انسيابيته في ظل تقلبات الأسواق الدولية وارتفاع تكاليف التوريد.

وأوضحت بنت أحمدناه أن الوزارة تحرص في المقابل، على حماية حقوق التجار وتوفير بيئة تنافسية عادلة، تضمن هامش ربح يراعي تكاليف الأنشطة المرتبطة بالتوريد، مع الالتزام بالقوانين والاتفاقيات المعمول بها.

وأسفرت أعمال الجمعية العامة عن انتخاب مكتب تنفيذي جديد لاتحادية التجارة برئاسة سيدي محمد ولد غدة، إلى جانب انتخاب مندوبي الاتحادية للمشاركة في المؤتمر العام المقبل للاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين.