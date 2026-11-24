تمكنت كتيبة الدرك الوطني بمدينة كيهيدي، إثر عمليات متابعة ميدانية، من توقيف شخصين يشتبه في تورطهما في توزيع المخدرات، أحدهما في قرية جول، والآخر في مدينة كيهيدي. وفق بيان صادر عن الدرك.

وأسفرت العملية المنفذة في مدينة كيهيدي عن ضبط خمسة أشخاص كانوا بصدد شراء المخدرات من المشتبه به، إلى جانب كمية من القنب الهندي مجزأة ومعدة للتوزيع، فضلاً عن دراجتين ناريتين.

وفي عملية أخرى بقرية جول، تمكن عناصر الدرك من ضبط مبلغ مالي يزيد على أربعة ملايين أوقية قديمة، وعدد من الهواتف الذكية، وثلاث دراجات نارية، إضافة إلى مجموعة من الملابس الثمينة.

وتندرج العمليتان في إطار الجهود الأمنية الرامية إلى مكافحة انتشار المخدرات والحد من أنشطة ترويجها.