دعا وزير الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي الموريتاني سيد الحاج ولد الداه، إلى مأسسة الفتوى والحد من الإفتاء الفردي في المسائل الخلافية.

جاء ذلك خلال مشاركته في الاجتماع التشاوري الدولي لهيئات الفتوى، المنظم في تركيا تحت شعار “وحدة الأمة والمشكلات العالمية”

وقال الوزير، إن “تجاوز الضوابط الشرعية والارتجال في إصدار الفتاوى يمثلان تحديا يستدعي المعالجة”، وشدد ” على ضرورة الحد من الإفتاء الفردي في المسائل الخلافية التي قد تؤدي إلى الفرقة وإثارة الفتن”

كما أشار إلى “أهمية الاجتهاد الجماعي باعتباره وسيلة للحد من الأخطاء وتجنب التأثر بالأهواء”

وقال إن مأسسة الفتوى تحتل مكانة مهمة ضمن أولويات الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، الذي وجه بإنشاء المجلس الأعلى للفتوى والمظالم، بهدف ضبط الفتوى وترشيدها”

