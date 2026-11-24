قال رئيس حزب اتحاد قوى التغيير، المختار ولد الشيخ، إن موريتانيا تعيش أزمة غلاء غير مسبوقة، في ظل ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية المنتجة محليا، مثل اللحوم والألبان والأسماك، وعجز الحكومة عن وضع سياسة ناجعة ومستدامة للتخفيف من وطأة الغلاء على المواطنين.

وأضاف ولد الشيخ، خلال مؤتمر صحفي عقده الحزب اليوم الثلاثاء بمقره في نواكشوط، أن الحكومة فشلت في الانتقال من اقتصاد ريعي قائم على تصدير المواد الخام إلى اقتصاد إنتاجي قادر على خلق قيمة مضافة للموارد الوطنية، وتوفير فرص العمل، وتعزيز الاكتفاء الذاتي.

وفي سياق آخر، دان رئيس الحزب ما وصفه بتسريب خصوصيات المواطنين وانتهاك حقوق المعتقلين في ملف المدونين، مستغربا “اعتقال من يفترض أنهم مبتزون دون مساءلة من تعرضوا للابتزاز لكشف طبيعة الوقائع وما الذي يخشون انكشافه”.

وتساءل ولد الشيخ عن الجهات التي سربت المعلومات التي وصفتها النيابة بأنها تهدد أمن الدولة في إطار الملف نفسه.

وكانت النيابة العامة قد أحالت 22 مشتبها بهم إلى التحقيق القضائي في الملف، وطلبت إيداع 15 منهم السجن، بتهم تشمل الابتزاز وغسل الأموال ونشر معلومات زائفة، معتبرة أن الأفعال المنسوبة إليهم تمس أمن الدولة والوحدة الوطنية والسلم الأهلي.