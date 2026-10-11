موريتانيا تدين استهداف مطار الرياض وتدعو إلى اتخاذ موقف حازم

أدانت الحكومة الموريتانية، الهجوم الذي استهدف مطار الملك خالد الدولي بالعاصمة السعودية الرياض، مؤكدة تضامنها الكامل مع المملكة العربية السعودية.

وأعربت الخارجية الموريتانية في بيان اليوم الأجد، “عن إدانتها الشديدة للهجوم الذي استهدف مطار الملك خالد الدولي بالعاصمة السعودية الرياض، وأسفر عن سقوط ضحايا وإصابة مئات الأشخاص، معربة عن تضامنها الكامل مع المملكة العربية السعودية الشقيقة، ووقوفها إلى جانبها في مواجهة كل ما يمس أمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.”

وشددت على أن “استهداف المنشآت المدنية وتعريض حياة الأبرياء للخطر يمثلان انتهاكا خطيرا للقانون الدولي ومبادئ حماية المدنيين، وأمرا مرفوضا بكل المقاييس، يستوجب موقفا دوليا حازما.”

ودعت “المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته، واتخاذ موقف واضح وحازم إزاء هذه الأعمال، والعمل على منع تكرارها ومحاسبة المسؤولين عنها وفقا للقانون الدولي، بما يضمن حماية المدنيين وصون أمن المنطقة واستقرارها.”