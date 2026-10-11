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جامعة الدول العربية تدين اعتداءات الحوثي على مطار الرياض

محمد يوسف

أدانت جامعة الدول العربية، بأشد العبارات، استمرار “ميليشيا الحوثي” في اعتداءاتها  التي تستهدف أراضي المملكة العربية السعودية، وآخرها تجدد الاعتداء على مطار الملك خالد الدولي بالرياض، وما أسفر عنه من سقوط ضحايا ومصابين بين المدنيين.

وأكدت الجامعة، في بيان اليوم الأحد، أن الاستهداف المتكرر لمرافق الطيران المدني وتعريض أرواح المسافرين والعاملين للخطر يمثل تصعيدا بالغ الخطورة وخرقا سافرا لأحكام القانون الدولي، كما يشكل تهديدا مباشرا لسلامة المدنيين والملاحة الجوية الدولية ولأمن المنطقة واستقرارها.

وشددت على رفضها التام لهذه الاعتداءات، مجددة تضامنها الكامل مع المملكة العربية السعودية ووقوفها إلى جانبها في كل ما تتخذه من إجراءات مشروعة لحماية أمنها وسلامة أراضيها ومواطنيها والمقيمين فيها، ومؤكدة أن أمن المملكة جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي.

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