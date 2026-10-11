وفاة 139 مهاجرا وفقدان 116 إثر غرق قارب قبالة سواحل جيبوتي

قضى 139 مهاجرا على الأقل وفقد 84 إثر غرق قارب مكتظ بالركاب ليل الخميس الجمعة قبالة سواحل جيبوتي أثناء توجهه إلى اليمن، وفق حصيلة جديدة أعلنتها الأمم المتحدة الأحد.

وأفادت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة أن الحصيلة ارتفعت من 109 قتلى إلى 139 قتيلا على الأقل “بعد العثور على 30 جثة إضافية”، مشيرة إلى أن “عمليات البحث والإنقاذ متواصلة”.

وقال رئيس بعثة المنظمة في جيبوتي ألكسندر كواساك في البيان “إنها خسارة مروعة في الأرواح. قلوبنا مع الناجين والعائلات التي فقدت أحباءها أو لا تزال تجهل مصير أقاربها”.

وأضاف “هذه المأساة تذكير صارخ بالمخاطر التي يواجهها المهاجرون على طريق الهجرة هذا سعيا وراء فرص اقتصادية”. ويحاول المهاجرون عبور مضيق باب المندب إلى اليمن وصولا إلى دول الخليج.

ورصدت المنظمة الدولية للهجرة عبور أكثر من 20 ألف شخص من إثيوبيا إلى جيبوتي منذ العاشر من أيلول/سبتمبر.

وبحسب المنظمة، قتل أو فقد أكثر من 900 مهاجر على الطريق البحري إلى اليمن في العام 2025، فيما ارتفع عدد الذين حاولوا سلوك هذا الطريق بنسبة 18 في المئة.