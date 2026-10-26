وزير: إصلاح العدالة أولوية وطنية لترسيخ دولة القانون

قال وزير العدل الموريتاني محمد اسويدات، إن “إصلاح العدالة يشكل أولوية وطنية لترسيخ دولة القانون وتعزيز أسس التنمية.”

جاء ذلك الاثنين بنواكشوط، خلال ندوة دولية حول دعم الاستثمار وحمايته، نظمتها وزارة العدل، بالتعاون مع المؤسسة الألمانية للتعاون القانوني الدولي.

وأشار الوزير، إلى أن ” المنتديات العامة حول العدالة مثلت محطة مهمة في هذا المسار، لما أتاحته من تشاور واسع شمل الفاعلين الاقتصاديين ومختلف مكونات المنظومة القضائية.”

وذكر أن تنظيم الندوة ” يعكس أهمية التعاون وتبادل الخبرات في تطوير المنظومة القانونية والقضائية.” وأشاد “بالجهود المبذولة للتحضير لها، وما تتيحه من فرص لتبادل الرؤى والتجارب بين مختلف الفاعلين في المجالات القانونية والقضائية والاقتصادية.”