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موريتانيا تستعرض تجربتها في حماية التنوع البيولوجي واستصلاح الأراضي

أحمدُ ولد الحسن

استعرضت موريتانيا تجربتها وأولوياتها في مجال حماية التنوع البيولوجي واستصلاح الأراضي وصون النظم البيئية، خلال مشاركة وزيرة البيئة والتنمية المستدامة، مسعودة بحام محمد لغظف، في الشق رفيع المستوى من الدورة السابعة عشرة لمؤتمر الأطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي، المنعقدة في يريفان بأرمينيا.

وركزت الوزيرة خلال مشاركتها على الجهود الوطنية الرامية إلى حماية التنوع البيولوجي واستعادة الأراضي المتدهورة والحفاظ على النظم البيئية، مع التأكيد على أهمية الشراكات الدولية في دعم هذه الجهود وتعزيز قدرتها على الاستمرار.

كما بحثت الوزيرة مع رئيسة بعثة صندوق الأمم المتحدة لتنمية رأس المال، أستريد كوزيان، فرص التعاون في تمويل مشاريع التنوع البيولوجي واستصلاح الأراضي وحماية النظم البيئية الساحلية، إلى جانب دعم سبل عيش المجتمعات المحلية.

كما تناول اللقاء إمكانية تطوير أدوات تمويل مبتكرة تقوم على إعداد مشاريع استثمارية قابلة للتمويل وتقاسم المخاطر، بما يفتح المجال أمام تعبئة موارد عامة وخاصة، ويسهل وصول المؤسسات والشركات العاملة في مجال الحفاظ على التنوع البيولوجي إلى التمويل المحلي.

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