أطلقت وزارة الزراعة والسيادة الغذائية، وبالتعاون مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي «JICA» والتحالف من أجل تطوير زراعة الأرز في إفريقيا «CARD».أعمال إعداد الاستراتيجية الوطنية لتنمية زراعة الأرز في موريتانيا.

وتهدف الاستراتيجية، التي تمتد لعشر سنوات على مرحلتين، إلى تعزيز السيادة الغذائية وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الأرز، من خلال رفع الإنتاجية وتحسين جودة المنتج الوطني وخفض تكاليف الإنتاج وتعزيز قدرته التنافسية، خاصة في ولايات اترارزة ولبراكنة وكوركول وكيدي ماغا.

وأكد الأمين العام لوزارة الزراعة والسيادة الغذائية، أحمد سالم ولد العربي، أن شعبة الأرز تمثل رافعة اقتصادية وغذائية مهمة، لما توفره من فرص للعمل والدخل، ولدورها في تلبية الاحتياجات الغذائية والحد من التبعية للأسواق الخارجية.

وأشار إلى أن تطوير زراعة الأرز يواجه تحديات تتعلق بتسيير المياه وصيانة المنشآت الزراعية، وتوفير البذور والمدخلات والتمويل والميكنة والإرشاد الزراعي، إضافة إلى مشكلات الحصاد والتخزين والتغيرات المناخية.