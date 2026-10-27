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حريق في بيت محول يقطع الكهرباء عن حي بتيارت وصوملك توضح السبب

محمد الهادي

أعلنت الشركة الموريتانية للكهرباء “صوملك”، مساء الاثنين، اندلاع حريق في بيت محول كهربائي قبالة بقالة الشباب بمقاطعة تيارت في ولاية نواكشوط الشمالية، ما تسبب في انقطاع التيار الكهربائي عن الحي.

وقالت الشركة، في توضيح نشرته، إن التشخيص الأولي يرجح أن يكون الحريق ناجما عن زيادة الحمولة الكهربائية وارتفاع درجات الحرارة، مشيرة إلى أن فرق الحماية المدنية تمكنت من السيطرة عليه.

وأضافت صوملك أن الحادث يقتصر على نطاق محلي، ولا يرتبط بمحطات التوزيع الرئيسية.

وأوضحت أن المدير العام للمجموعة، تجاني تيام، زار موقع الحادث ووجّه بتسريع التدخل وتعبئة الوسائل اللازمة لإعادة التيار الكهربائي في أقرب وقت.

واعتذرت الشركة لسكان الحي عن الانقطاع الطارئ، مؤكدة مواصلة جهود فرقها الفنية لاستعادة الخدمة.

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