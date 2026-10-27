أعلنت وزيرة التربية وإصلاح النظام التعليمي الدكتورة هدى باباه، مصادقة الحكومة على اكتتاب وترقية 360 موظفا في قطاع التعليم.

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته مع ممثلي التمثيليات النقابية لبحث عدد من القضايا المتعلقة بالقطاع.

وتشمل الإجراءات المعلنة اكتتاب 30 مفتشا للتعليم الأساسي، وترقية 30 مفتش تعليم أساسي إلى رتبة مفتش رئيس للتعليم الأساسي، إضافة إلى ترقية 100 أستاذ من التعليم الإعدادي إلى التعليم الثانوي، و200 معلم مكلف بالتدريس إلى رتبة أستاذ إعدادية.

وخصص الاجتماع، الذي حضره عدد من أطر الوزارة، لبحث جملة من الملفات، من بينها الاكتتاب الداخلي والترقيات، وتحيين معايير وإجراءات جائزة رئيس الجمهورية للتميز، فضلاً عن المقرر المتعلق بتعيين مديري المدارس المكتملة، والإجراءات الجهوية الخاصة بتعيين مديري المدارس غير المكتملة.