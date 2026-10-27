أدان قطب ائتلاف المعارضة الديمقراطية في موريتانيا ما وصفه بقمع الطلاب والتدخل الأمني العنيف خلال احتجاجاتهم، داعيا إلى وقف التضييق على الحريات العامة وفتح حوار جاد مع ممثلي الطلاب.

وقال القطب، في بيان صادر اليوم الثلاثاء، إن استخدام القوة في مواجهة الطلاب يتنافى مع مقتضيات دولة القانون واحترام الحريات العامة والحقوق الأساسية للمواطنين.

وأكد البيان أن التظاهر السلمي والتعبير عن الرأي حق دستوري، مطالبا باحترام حقوق الطلاب القانونية وضمان ممارستهم حقهم في الاحتجاج دون تهديد أو ترهيب.

ودعا القطب إلى الاستجابة لمطالب الطلاب عبر حلول عملية بعيدا عن المقاربة الأمنية، معبرا عن تضامنه مع المتضررين من الأحداث.

وشدد على أن استقرار البلاد يتحقق باحترام القانون وصون الحريات وترسيخ العدالة، وليس بقمع الأصوات المطالبة بحقوقها.

وكان محيط جامعة نواكشوط قد شهد، الاثنين، احتجاجات طلابية للمطالبة بتوفير النقل العمومي، تخللها تدخل للشرطة لتفريق المتظاهرين، فيما دعت نقابات طلابية إلى فتح قنوات للحوار واحترام الحق في التعبير السلمي.