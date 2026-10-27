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موريتانيا.. الدرك يضبط كمية “معتبرة” من المشروبات الكحولية في غابو

محمد الهادي

أعلن الدرك الموريتاني ضبط مواطن بمقاطعة غابو، بحوزته كمية معتبرة من المشروبات الكحولية، بعد متابعة دقيقة نفذتها كتيبته في سيليبابي.

وقال الدرك، في منشور اليوم الثلاثاء، إن العملية تندرج في إطار جهوده المتواصلة لمكافحة تهريب المواد المحظورة والتصدي لمختلف أشكال الاتجار غير المشروع.

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