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لدعم تعليم الأطفال.. وفد أمريكي يطّلع على أثر المساعدات في جنوب موريتانيا

محمد الهادي

زارت مسؤولتان من طاقم لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي موريتانيا للمرة الأولى، للاطلاع ميدانيا على كيفية إسهام المساعدات الأمريكية في دعم التعليم، ضمن أجندة «أمريكا أولا».

وقالت السفارة الأمريكية في نواكشوط، في منشور على صفحتها اليوم الثلاثاء، إن الزيارة شملت جوان كوندون، مديرة المساعدات الخارجية الأمريكية، وإليزابيث لويس، المسؤولة عن ملف أفريقيا لدى السيناتور الجمهوري جيم ريش، ممثل ولاية أيداهو.

وأضافت السفارة أن المسؤولتين اطلعتا على برنامج «ماكغفرن-دول» الدولي للغذاء من أجل التعليم، الذي يوفر أغذية يزرعها مزارعون أمريكيون لتلاميذ في ولاية كيديماغا ومناطق أخرى جنوب موريتانيا.

وأوضحت السفارة أن البرنامج يدعم القطاع الزراعي الأمريكي ويساعد التلاميذ على مواصلة تعليمهم، مشيرة إلى أن المساعدات الخارجية الأمريكية تسهم، وفق تعبيرها، في جعل الولايات المتحدة أكثر أمنا وقوة وازدهارا.

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