وزير الداخلية الإسباني: موريتانيا شريك وحليف استراتيجي لبلادنا

قال وزير الداخلية الإسباني فرناندو غراندي مارلاسكا إن بلاده تنظر إلى موريتانيا باعتبارها شريكا وحليفا استراتيجيا، مشيدا بالجهود التي تبذلها السلطات الموريتانية في مجال مكافحة الهجرة غير النظامية.

وأضاف الوزير الإسباني، خلال مباحثات أجراها اليوم الثلاثاء مع نظيره الموريتاني المختار ولد أحمد بوسيف في نواكشوط، أن علاقات التعاون بين البلدين «جد متميزة»، مثمنا جهود الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني في تعزيزها.

ودعا مارلاسكا إلى تفعيل وتنويع مجالات التعاون بين البلدين، بما يتيح توسيع الشراكة لتشمل، إلى جانب المجالات الأمنية، الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، والاستفادة من الفرص المتاحة للارتقاء بها إلى مستويات أوسع.

وبدوره، أكد وزير الداخلية الموريتاني المختار ولد أحمد بوسيف أهمية الشراكة مع إسبانيا، خاصة في المجال الأمني، مجددا حرص بلاده على مواصلة تعزيز التعاون وتوسيع مجالاته.