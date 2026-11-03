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موريتانيا وإسبانيا تبحثان تعزيز التعاون البحري ومكافحة الهجرة

محمد الهادي

بحثت وزيرة الصيد والبنى التحتية البحرية والمينائية، عيستا لام، مع وزير الداخلية الإسباني فرناندو غراندي مارلاسكا، تعزيز التعاون بين البلدين في مجال مراقبة المياه البحرية ومكافحة الهجرة غير النظامية.

وقالت الوزارة في منشور اليوم الثلاثاء، إن اللقاء تناول أيضا تطوير آليات العمل المشترك لمواجهة التحديات المرتبطة بهذه المجالات، فضلا عن تعميق التعاون الثنائي وتوسيع آفاقه ليشمل مختلف المجالات.

وأضافت أن الوزير الإسباني أشاد بدور خفر السواحل الموريتاني في مراقبة المياه البحرية وحماية السواحل، مثمنا جهودها في تعزيز الأمن والسلامة البحرية.

وأكد الجانبان أهمية مواصلة التشاور والتنسيق وتوطيد الشراكة بين موريتانيا وإسبانيا في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

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