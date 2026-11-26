وضع الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، اليوم الخميس، حجر الأساس لمشروع إعادة تأهيل وتوسعة المزرعة النموذجية في مدينة بوغى، الواقعة بقرية سراندوكو، جنوب شرق البلاد، بغلاف مالي يصل إلى 407 ملايين و737 ألف أوقية جديدة.

وسيمكن المشروع، وفق الوكالة الموريتانية للأنباء، من تعزيز الإنتاجية الزراعية واستدامة الموارد وتحسين دخل المزارعين في منطقة بوغى، من خلال إعادة تأهيل البنية التحتية للمزرعة لتتكيف مع متطلبات الاستغلال المبتكر، عبر إدخال تقنيات الري الحديثة.

وقالت الوكالة إن المشروع، الممول من طرف المؤسسة الدولية للتنمية (IDA) ومجموعة البنك الدولي، سيتم في إطاره استغلال أكثر من 2200 هكتار.

ويقوم الرئيس الموريتاني بزيارة الى ولاية لبراكنه للإشراف على إطلاق وتدشين عدد من المشاريع التنموية والخدمية.