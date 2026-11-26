أطلقت الوكالة الوطنية للتشغيل، اليوم الخميس في نواكشوط، حزمة جديدة من الخدمات والمنصات الذكية، تستهدف تحديث آليات التشغيل وتعزيز الربط بين الباحثين عن العمل والمؤسسات المشغلة، بالاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وجرى إطلاق المنظومة خلال حفل احتضنه قصر المؤتمرات “المختار ولد داداه”، بحضور وزير تمكين الشباب والتشغيل والرياضة والخدمة المدنية محمد عبد الله ولد لولي، والمدير العام للوكالة عبد الفتاح عبد الفتاح، ورئيس الاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين، إلى جانب ممثلين عن القطاع الخاص والشركاء الفنيين والماليين.

وقال الوزير محمد عبد الله ولد لولي إن الخدمات الجديدة تهدف إلى تحسين الخدمات المقدمة للباحثين عن العمل، وتيسير حصول المؤسسات على الكفاءات التي تحتاج إليها، فضلا عن مواكبة أصحاب المشاريع في إنشاء أنشطتهم وتطويرها.

وأوضح أن المنظومة تجمع بين التوجيه والتأهيل واكتساب الخبرة المهنية وحوافز الاكتتاب، إلى جانب دعم ريادة الأعمال ومواكبة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، من خلال تسهيل الوصول إلى التمويل والدعم الفني وتعزيز قدراتها البشرية.

وأشار الوزير إلى أن استخدام الذكاء الاصطناعي في خدمات التشغيل يوفر إمكانات واسعة لتحسين التوجيه والمواءمة بين المؤهلات والفرص المهنية، وتقييم مهارات المترشحين، وتسهيل عمل مستشاري التشغيل ومسؤولي التوظيف.

وشدد على ضرورة أن يقترن استخدام هذه التقنيات بوضوح معايير الانتقاء، مع الحفاظ على الإشراف المهني والمراجعة البشرية للتقييمات، بما يضمن شفافية الإجراءات ويعزز ثقة المستفيدين.

من جهته، قال المدير العام للوكالة الوطنية للتشغيل عبد الفتاح عبد الفتاح إن نحو 50 ألف شاب موريتاني يدخلون سوق العمل سنويا، وهو ما يفرض تطوير آليات أكثر فاعلية للربط بين الكفاءات المتاحة واحتياجات المؤسسات المشغلة.

وأضاف أن التحدي لا يكمن فقط في وجود فرص العمل أو توفر الكفاءات، وإنما في ضعف التواصل بين الطرفين، حيث لا يعرف الباحثون عن العمل بالضرورة المؤسسات التي توفر الوظائف، كما تواجه الشركات صعوبة في الوصول إلى التخصصات التي تحتاج إليها.

وضرب عبد الفتاح مثالا بقطاع الصيد الذي يوفر، وفق الأرقام التي عرضها، أكثر من 131 ألف فرصة عمل مباشرة، معتبرا أن كثيرا من الباحثين عن العمل لا يمتلكون المعلومات الكافية عن المؤسسات المشغلة والفرص المتاحة في هذا القطاع.

وأوضح أن الوكالة اطلعت على تجارب دولية، خصوصا في المغرب وفرنسا، قبل أن تتجه إلى الاستفادة من التطور التكنولوجي والذكاء الاصطناعي، باعتباره فرصة لتجاوز الصعوبات المرتبطة ببناء منظومة تشغيل تقليدية تحتاج إلى سنوات طويلة من الخبرة والتراكم.

وأشار إلى أن أحد الخيارات الأساسية التي اعتمدتها الوكالة يتمثل في إتاحة نشر السير الذاتية للباحثين عن العمل بالتوازي مع عروض التوظيف، بما يسمح للمؤسسات باكتشاف الكفاءات المناسبة، ويسهل على الشباب الوصول إلى الفرص التي تتلاءم مع مؤهلاتهم.

واستحضر المدير العام عبارة «التشغيل معركتي اليومية» للرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، مؤكدا أن الوكالة تتعامل مع التشغيل باعتباره تحديا يتطلب مضاعفة الجهود وتطوير الأدوات والخدمات بصورة مستمرة.