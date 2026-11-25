دشن الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، مساء الأربعاء، توسعة مركز الاستطباب الوطني بنواكشوط، التي تضم مبنيين مخصصين للجراحة والإنعاش والاستشفاء، بطاقة استيعابية إجمالية تبلغ 152 سريرا، وذلك ضمن الفعاليات المخلدة للذكرى السادسة والستين للاستقلال الوطني.

وتبلغ المساحة الإجمالية للمبنيين نحو 14 ألف متر مربع، ويتضمن المبنى الأول، المخصص للجراحة، ثماني غرف للعمليات، وقاعتين للإفاقة بسعة 24 سريرا، و18 غرفة للاستشفاء تضم 36 سريرا، إضافة إلى خمسة أجنحة للإقامة الخاصة ووحدة مركزية للتعقيم، وفق الوكالة الموريتانية للأنباء (رسمية).

أما المبنى الثاني، المخصص للإنعاش والاستشفاء، فيضم قسما للإنعاش بسعة 14 سريرا، و46 غرفة للاستشفاء بطاقة إجمالية تبلغ 78 سريرا، فضلا عن 22 مكتبا وقاعة للمؤتمرات والمحاضرات وصيدلية.

وبحسب المعطيات المقدمة بشأن المشروع، تهدف التوسعة إلى تعزيز الطاقة الاستيعابية للمركز، وتطوير قدراته في مجالات الجراحة والإنعاش والاستشفاء، وتحسين ظروف التكفل بالمرضى وبيئة عمل الطواقم الطبية.

وتولت وزارة الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي الإشراف على تنفيذ المشروع، فيما أنجزته شركة التنظيف والأشغال والنقل والصيانة (ATTM)، وتابعت الوكالة الوطنية تنفيذ ومتابعة المشاريع وسير الأشغال.

ومن المنتظر أن تتعزز البنية الاستشفائية للمركز، خلال العامين المقبلين، بثلاثة مشاريع إضافية تشمل مبنى للأمومة، وآخر للتشخيص الطبي، وقسما للحالات المستعجلة، في إطار خطة تستهدف استكمال مختلف حلقات الرعاية الصحية، من التشخيص والتدخل العاجل إلى الجراحة والإنعاش والاستشفاء.

ويأتي تدشين هذه التوسعة ضمن برنامج تطوير البنية التحتية الصحية في نواكشوط، الذي شملت مرحلته الأولى إنجاز 28 مركزا صحيا موزعة على مقاطعات العاصمة، فيما تتضمن مرحلته الثانية مشاريع لتطوير عدد من المؤسسات الاستشفائية.

ويستهدف البرنامج تعزيز التكامل بين خدمات الرعاية الصحية الأساسية والمتخصصة، من خلال تقريب الخدمات الصحية من السكان وتوسيع قدرات المؤسسات الاستشفائية على استقبال الحالات التي تتطلب تدخلا طبيا متخصصا.