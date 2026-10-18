عمال ميناء نواكشوط يشاركون في الحملة الوطنية لتنظيف الشواطئ

شارك عمال ميناء نواكشوط المستقل «ميناء الصداقة»، اليوم الأحد، في الحملة الوطنية لتنظيف الساحل، المنظمة تحت شعار «من أجل شاطئ نظيف»، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز النظافة وحماية البيئة البحرية، واستجابة لدعوة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني إلى تكثيف العمل من أجل المحافظة على المحيط البيئي.
وأشرفت وزيرة الصيد، عيساتا لام، على انطلاق الحملة على مستوى الميناء، حيث استقبلها المدير العام للميناء، لمرابط بناهي، بحضور عدد من المسؤولين والكوادر الإدارية، إلى جانب مجموعة من عمال المؤسسة المشاركين في العملية.
وتندرج مشاركة الميناء في هذه الحملة ضمن الجهود الرامية إلى الحد من النفايات على الشريط الساحلي، والمحافظة على نظافة الشواطئ والموارد البحرية، لما تمثله من أهمية بيئية واقتصادية، خاصة بالنسبة للأنشطة المرتبطة بالصيد والملاحة البحرية.
كما تسعى المبادرة إلى تعزيز الوعي بأهمية المسؤولية البيئية وتشجيع المؤسسات والعمال على الانخراط في عمليات النظافة، باعتبارها مسؤولية مشتركة تتطلب تضافر جهود القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية والخاصة ومنظمات المجتمع المدني.
الأحد, 18 أكتوبر
24/24 :
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