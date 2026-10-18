الأحد, 18 أكتوبر
24/24 :
- موريتانيا.. الدرك يضبط 7 أطنان من المحروقات في سيليبابي
- بمشاركة 2000 متطوع.. حملة لتنظيف شاطئ نواكشوط
- غزواني.. المأمورية الثالثة ضرورة استراتيجية وحاجة دولية
- موريتانيا تخصص 500 مليون أوقية لبرنامج حماية الطفولة في ميزانية 2026
- طبيب موريتاني يعلن نجاح 12 عملية زراعة قوقعة ويدعو لبرنامج وطني للسمع
- مالي.. مخزون الديزل في كايس يرتفع 38% والبنزين يتراجع 33%
- ولد منصور: الأغلبية لا تناقش القضايا بعمق وجهات فيها نصحتني بتجنب الخوض فيها
- ولد منصور: فوجئنا بإعلان أسماء ممثلي الأغلبية في الحوار عبر واتساب ولم نتفق على معايير اختيارهم