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موريتانيا.. الدرك يضبط 7 أطنان من المحروقات في سيليبابي

محمد الهادي

أعلن الدرك الموريتاني، اليوم الأحد، ضبط نحو 7 أطنان من المحروقات داخل منزل في مدينة سيليبابي، وتوقيف مشتبه به في تهريبها.

وقال الدرك إن العملية نفذتها دورية تابعة لكتيبة الدرك الوطني في سيليبابي، على إثر معلومات تفيد بالاشتباه في تورط المعني في نشاط تهريب المحروقات.

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