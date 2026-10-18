بمشاركة 2000 متطوع.. حملة لتنظيف شاطئ نواكشوط

انطلقت اليوم الأحد، حملة لتنظيف شاطئ نواكشوط، بمشاركة قطاعات حكومية ومؤسسات عمومية وخصوصية ومنظمات المجتمع المدني، على أن تستمر حتى 24 أكتوبر الجاري.

وتهدف الحملة، التي تنسقها وزارة البيئة والتنمية المستدامة، إلى إزالة النفايات عن الشريط الساحلي للعاصمة، الذي يمتد على طول 30 كيلومترا، موزعا على ثمانية مواقع، خُصص لكل قطاع مشارك موقع محدد لتولي عمليات التنظيف فيه.

وقالت وزيرة البيئة والتنمية المستدامة، مسعودة بنت بحام ولد محمد لغظف، إن الوزارة عبأت، بالتعاون مع قطاعات حكومية أخرى، نحو ألفي متطوع من مختلف القطاعات الوزارية ومكونات المجتمع المدني، فضلا عن تلاميذ بعض المدارس في مقاطعة السبخة، للمشاركة في الحملة.

وأكدت الوزيرة أن جهود تنظيف الشاطئ لن تقتصر على الحملة الحالية، بل ستتواصل عبر تدخلات مستدامة تتولى متابعتها خلية متخصصة تابعة للوزارة.