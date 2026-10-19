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ولد اجاي: اكتمال مشروع إديني للمياه قبل موعده بشهرين بتكلفة 65 مليون يورو

محمد الهادي

أكد الوزير الأول الموريتاني المختار ولد اجاي اكتمال مشروع إديني للمياه قبل شهرين من الموعد المحدد تعاقديًا، مشيرًا إلى أن كلفته بلغت 65 مليون يورو، أي ما يعادل نحو 35 مليار أوقية.

وأوضح ولد اجاي، خلال زيارة ميدانية للمشروع الأحد، أن الآجال التعاقدية لإنجازه حُددت بـ24 شهرًا، ابتداءً من وضع حجر أساسه في 3 ديسمبر 2024، على أن تنتهي الأشغال في 3 ديسمبر 2026.

وأضاف أن المشروع تضمن حفر 20 بئرًا جديدة في منطقة إديني، وإعادة تأهيل ما بين 20 و30 بئرًا أخرى، فضلًا عن مد خطوط أنابيب كبيرة على مسافة تقارب 60 كيلومترًا، من إديني إلى لكصر، وإنشاء خزان مائي تتراوح سعته بين 5 آلاف و6 آلاف متر مكعب، إضافة إلى خط كهربائي مستقل لضمان استمرارية ضخ المياه.

وأشار الوزير الأول إلى أن الكمية التي كانت تصل إلى نواكشوط من إديني لم تكن تتجاوز 45 ألف متر مكعب يوميًا، قبل أن ترتفع حاليًا إلى أكثر من 100 ألف متر مكعب يوميًا.

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