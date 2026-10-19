قال الوزير الأول الموريتاني المختار ولد اجاي إن نسبة إنجاز مشروع الصرف الصحي في نواكشوط بلغت 14%، مقابل استهلاك 50% من الآجال التعاقدية.

وأوضح ولد اجاي، خلال زيارة ميدانية للمشروع الأحد، أن التأخر يعود جزئيًا إلى الوقت الذي استغرقته الإجراءات المتعلقة بتأسيس مكتب الدراسات واستكمال الترتيبات الفنية، إضافة إلى صعوبة التربة وارتفاع منسوب المياه الجوفية وتعقيدات الوضع العمراني في نواكشوط.

وأضاف الوزير الأول أن الوزارة والجهات المشرفة والشركة المنفذة ومكاتب الدراسات تعمل على تدارك التأخر، معربًا عن ثقته في إمكانية استعادة وتيرة الإنجاز والالتزام بالآجال التعاقدية المتبقية.

وبيّن أن المدة الإجمالية لتنفيذ المشروع تبلغ 45 شهرًا، فيما تصل مدة إنجاز بعض مكوناته إلى 39 شهرًا، متوقعًا استكماله بنهاية عام 2028 أو مطلع عام 2029.

وأشار إلى أن المشروع يمثل مكسبا مهما للبنية التحتية الوطنية، لما ينتظر أن يوفره من حلول مستدامة لمشكلات الصرف الصحي.