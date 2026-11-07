أعلنت السفارة الأمريكية في نواكشوط تخريج نحو 90 تلميذا موريتانيا من برنامج المنحة المصغرة لتعليم اللغة الإنجليزية، وإطلاق دفعة جديدة تضم العدد نفسه، ستستفيد من البرنامج على مدى عامين في ثلاث مدن موريتانية.

وجاء الإعلان خلال حفل حضره الأمين العام لوزارة التربية وإصلاح النظام التعليمي، والقائمة بالأعمال في السفارة الأمريكية كورينا ساندرس، إلى جانب مسؤولين ومشرفين على البرنامج.

وأتم التلاميذ المتخرجون عامين من دراسة اللغة الإنجليزية بالتوازي مع تعليمهم النظامي، ضمن برنامج استهدف تلاميذ الإعداديات العمومية في نواكشوط ونواذيبو وكيفه، بهدف تطوير مهاراتهم اللغوية وتوسيع فرصهم التعليمية.

وتضم الدفعة الجديدة نحو 90 تلميذا من المدن الثلاث، وسيخضعون للبرنامج وفق الآلية نفسها، التي تجمع بين الدراسة النظامية ودروس إضافية في اللغة الإنجليزية على مدى عامين.

ويُنفذ البرنامج، المعروف باسم «English Access»، بالتعاون بين السفارة الأمريكية ووزارة التربية وإصلاح النظام التعليمي، التي تتولى اختيار المستفيدين، فيما تدعم السفارة تنفيذ أنشطته.

وبحسب بيانات عُرضت خلال الحفل، تجاوز عدد التلاميذ الموريتانيين المستفيدين من البرنامج 1500 منذ إطلاقه عام 2007.

وأكد المتحدثون في الحفل أهمية تعليم الإنجليزية في توسيع فرص الوصول إلى المعرفة ومواكبة التطورات العلمية والتكنولوجية، في وقت يتواصل فيه التعاون بين موريتانيا والولايات المتحدة في مجال التعليم وتنمية المهارات اللغوية.