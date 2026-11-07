لد اجاي يتعهد بإصلاح القضاء ومحاربة الفساد وتحفيز الاستثمار

تعهد الوزير الأول الموريتاني المختار ولد اجاي بإصلاح النظام القضائي وتعزيز مكافحة الفساد وتطوير الإدارة العمومية، إلى جانب تنفيذ إصلاحات اقتصادية تستهدف تحفيز الاستثمار وتوسيع دور القطاع الخاص في خلق الثروة وفرص العمل.

وأوضح ولد اجاي، السبت، في خطاب أمام الجمعية الوطنية لعرض السياسة العامة للحكومة، إن برنامج عمل حكومته يستند إلى برنامج الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني «طموحي للوطن»، ويتوزع على خمسة محاور تشمل بناء دولة المؤسسات، وتعزيز الاقتصاد، وتنمية رأس المال البشري.

وفي محور إصلاح الدولة، أشار إلى توجه الحكومة نحو تطوير النظام الديمقراطي، وإصلاح القضاء، وتعزيز حقوق الإنسان وحرية التعبير، وترقية دور الإعلام والمجتمع المدني، إلى جانب مكافحة الفساد وإصلاح الإدارة وتعزيز الحكامة المحلية.

اقتصاديا، قال ولد اجاي إن الحكومة تعتزم إجراء إصلاحات هيكلية لتحرير الاقتصاد وتشجيع الاستثمار، ودعم القطاع الخاص ليضطلع بدور أكبر في خلق الثروة والنمو، فضلا عن إعداد برنامج لتطوير البنية التحتية وتعبئة التمويلات اللازمة لتنفيذه.

وأضاف أن الحكومة ستعد برامج لتطوير القطاعات التي تمتلك البلاد فيها مقدرات اقتصادية، مع مراعاة الاعتبارات البيئية في المشاريع والبرامج الاقتصادية.

وفي مجال التنمية البشرية، قال الوزير الأول إن الحكومة ستركز على تطوير التعليم والتكوين والتشغيل والصحة والثقافة والرياضة، مع إعطاء أولوية لتأهيل الشباب، معتبرا أن تنمية رأس المال البشري شرط لنجاح السياسات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية.

وربط ولد اجاي هذا التوجه بتعزيز الهوية الإسلامية والحضارية والثقافية للبلاد، وفق ما ورد في عرضه لبرنامج الحكومة.