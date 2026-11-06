قال الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني إن العاصمة نواكشوط ستشهد خلال المرحلة المقبلة جهودا مكثفة لتحسين الخدمات الأساسية وتطوير البنية التحتية، مشيرا إلى أن العمل سيشمل توفير المياه وتقريب الخدمات الصحية وتحسين الطرق والمؤسسات التعليمية.

وأضاف ولد الغزواني، خلال اجتماع مع أطر ووجهاء ولاية نواكشوط الجنوبية مساء الخميس، أن الجهود ستتركز على الحد من معاناة السكان من العطش، وتوسيع المرافق الصحية وتقريبها من المواطنين، وتحسين الطرق وتوسيعها لتشمل المناطق الواقعة خارج المدينة.

وأوضح أن العمل سيشمل تعزيز المستشفيات بالكوادر الطبية المتخصصة، وتحسين ظروف الدراسة، وتطوير المظهر الحضري والجمالي للعاصمة.

وأكد الرئيس الموريتاني أن خدمة المواطن، أينما كان، تظل أولوية الأولويات، مشيرا إلى أن تلبية مطالب السكان جميعا في وقت واحد تحكمها الإمكانات والمعايير والظروف المتاحة، وأن العمل سيستمر بصورة متدرجة ومتواصلة.

وشدد على أن نواكشوط، باعتبارها عاصمة البلاد وواجهتها، ينبغي أن تحظى باهتمام خاص، وأن ينال سكانها نصيبا أكبر من الخدمات والتجهيزات التي تليق بمكانتها.

وكان ولد الغزواني قد أطلق، الخميس، المرحلة الثانية من البرنامج الاستعجالي لتنمية نواكشوط، بكلفة تبلغ 115 مليار أوقية قديمة، لترتفع الكلفة الإجمالية للبرنامج بمرحلتيه إلى 184 مليار أوقية قديمة.

وتشمل مشاريع المرحلة الثانية إنشاء مرافق صحية وتعليمية، وتوسيع شبكات المياه والكهرباء والإنارة، وإنجاز طرق ومنشآت رياضية، وتأهيل الفضاءات العمومية، بعد تنفيذ مشاريع المرحلة الأولى في عدد من القطاعات الخدمية والتنموية.