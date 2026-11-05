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البرلمان الموريتاني يخصص 7 ساعات لمناقشة برنامج الحكومة

صحراء ميديا

خصص مؤتمر الرؤساء بالجمعية الوطنية الموريتانية سبع ساعات وعشرين دقيقة لمناقشة برنامج الحكومة، وحدد يومي 7 و9 نوفمبر الجاري لعرضه ومناقشته والتصويت عليه.

وقال البرلمان، في بيان اليوم الخميس، إن المؤتمر أقر المدة بأغلبية أصوات الحاضرين، وحدد يوم 7 نوفمبر موعدا لعرض البرنامج أمام الجمعية الوطنية، فيما تخصص جلسة 9 نوفمبر لمناقشته والتصويت عليه.

كما حدد المؤتمر 28 ديسمبر المقبل موعدا لمناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2027 والتصويت عليه، بعد إحالته إلى لجنة المالية لدراسته.

وعقد المؤتمر اجتماعه برئاسة النائب الأول لرئيس الجمعية الوطنية سيدني سوخونا، وبحضور وزير الثقافة والفنون والاتصال والعلاقات مع البرلمان محمد ولد ببانه، ممثلا للحكومة.

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