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اختتام دورة تكوينية لصالح 30 متقاعدا من القوات المسلحة وقوات الأمن

أحمدُ ولد الحسن

اختُتمت، الأربعاء، بمركز التأهيل والتكوين لمهن الصيد بنواكشوط، دورة تكوينية استمرت شهرين، واستفاد منها 30 متقاعدا من القوات المسلحة وقوات الأمن، في مجالي صيانة المحركات البحرية وصناعة وصيانة هياكل القوارب والسفن.

وأشرف على حفل اختتام الدورة مدير شؤون المتقاعدين والدمج بوزارة الدفاع وشؤون المتقاعدين وأولاد الشهداء، العقيد أحمد خيري، بحضور مدير المركز محمد ماء العينين حي، وممثل حلف شمال الأطلسي، المقدم إيمانويل غاستين.

ونُظمت الدورة بالتعاون مع حلف شمال الأطلسي، في إطار برنامج بناء القدرات الدفاعية، بهدف تأهيل المستفيدين مهنيا، وتزويدهم بمهارات عملية تساعدهم على الانتقال إلى الحياة المدنية والاندماج في سوق العمل.

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