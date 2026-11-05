وزير التعليم العالي: الطلاب لهم أولوية الاستفادة من خدمات النقل

قال وزير التعليم العالي والبحث العلمي يعقوب ولد أمين، إن الطلاب يملكون أولوية للاستفادة من خدمات النقل عبر الحافلات.

ولد أمين كان يتحدث في المؤتمر الصحفي الأسبوعي للحكومة، أمس الأربعاء، وأضاف أن الطلاب المسجلين في السجل الاجتماعي التابع للمندوبية العامة للتضامن الوطني ومكافحة القصوى يتوفرون على النقل المجاني.

حديث الوزير يأتي بعد أيام من توصل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والنقابات الطلابية ، إلى اتفاق يقضي بخفض كلفة النقل الجامعي، وذلك بعد مفاوضات استمرت أسبوعا على خلفية احتجاجات طلابية للمطالبة بتحسين ظروف الدراسة والخدمات الجامعية.

وبموجب الاتفاق، سيستفيد الطلاب من اشتراك شهري بقيمة 3500 أوقية قديمة، يتيح 50 رحلة على حافلات النقل السريع، بكلفة 70 أوقية للرحلة الواحدة، فيما تقرر الإبقاء على تسعيرة 50 أوقية للرحلة في الخطوط التقليدية التي لا تغطيها حافلات النقل السريع، شريطة الدفع عبر تطبيق التذاكر الإلكتروني.

كما نص الاتفاق على استحداث حزم تذاكر للنقل التقليدي، تشمل حزمة من 10 تذاكر صالحة لمدة 15 يوما، وأخرى من 20 تذكرة صالحة لمدة شهر.