قطب معارض يرفض تمثيل «الشعبي التقدمي» ضمن حصته في لجنة الحوار

رفض ائتلاف المعارضة الديمقراطية إدراج حزب التحالف الشعبي التقدمي ضمن ممثليه في اللجنة المشرفة على الحوار الوطني، رغم مساعي رئيس اللجنة موسى فال لإقناعه بمنح الحزب أحد المقاعد المخصصة للمعارضة، وفق ما أفاد به مصدر في الائتلاف لـ«صحراء ميديا».

وقال المصدر إن موسى فال ضغط على قيادة القطب لقبول تمثيل التحالف الشعبي التقدمي ضمن حصتها في اللجنة، كما تدخل رئيس حزب اتحاد قوى التقدم محمد ولد مولود للوساطة وإقناع أطراف الائتلاف بالموافقة على المقترح، لكن القطب تمسك برفضه.

ويستند موقف الائتلاف، بحسب المصدر، إلى أن التحالف الشعبي التقدمي انسحب من قطب المعارضة قبل أشهر، ولم يعد عضوا فيه، ولذلك يرفض احتساب ممثله ضمن حصته في اللجنة. ويطالب القطب بأن يبحث موسى فال عن صيغة تتيح للحزب المشاركة بصورة مستقلة عن التحالفات، على غرار ما جرى مع حزب التكتل القوى الديمقراطية.

وتبلغ حصة المعارضة في اللجنة المشرفة على الحوار ثمانية مقاعد، وهي الحصة نفسها المخصصة لأحزاب الموالاة، التي قدمت أسماء ممثليها خلال الشهر الماضي.

وفي إطار توزيع المناصب داخل اللجنة، اتفقت المعارضة على اختيار رئيس حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية «تواصل» حمادي ولد سيدي المختار نائبا لرئيس اللجنة، مقابل اختيار أحزاب الموالاة رئيس حزب الإنصاف محمد بلال مسعود للمنصب نفسه.

وكان قطب ائتلاف المعارضة الديمقراطية قد اختار ثلاثة من ممثليه في اللجنة، هم النانة شيخنا ولوغورمو عبدول والساموري ولد بي، فيما لا يزال المقعد الرابع موضع خلاف، بعد اقتراح موسى فال تخصيصه للتحالف الشعبي التقدمي، وهو ما يرفضه القطب.

ويتركز الخلاف بذلك على الجهة التي ستتولى المقعد الرابع من حصة المعارضة، في ظل تمسك الائتلاف بعدم تمثيل حزب انسحب منه ضمن مقاعده، مقابل مساعي رئيس اللجنة لإدراج الحزب في تشكيلتها.