بيرام الداه اعبيد يعلن استقالته من البرلمان الموريتاني

أعلن النائب المعارض بيرام الداه اعبيد استقالته من عضوية البرلمان الموريتاني، خلال جلسة عامة للجمعية الوطنية خُصصت لمناقشة برنامج الحكومة الذي عرضه الوزير الأول المختار ولد اجاي.

وقال ولد اعبيد إن قراره جاء بسبب ما وصفه بفقدان البرلمان دوره وإفراغه من مضمونه، مضيفا أنه لم يعد يرى إمكانية للاستمرار في عضويته في ظل الأوضاع الحالية.

وأضاف أن الظروف الصعبة التي تمر بها موريتانيا دفعته إلى اتخاذ القرار، رغم أن الشعب انتخبه ومنحه ثقته، مؤكدا أنه سيعود إلى البرلمان عبر الانتخابات، وسيواصل النضال من الميدان.

وقال إن البرلمان لم يعد، في تقديره، قادرا على أن يكون ساحة للإصلاح، معتبرا أن استعادة الثقة بين الشعب الموريتاني ومؤسساته تتطلب مواصلة العمل والنضال خارج المؤسسة التشريعية.