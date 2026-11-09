موريتانيا توقع اتفاقية الحج مع السعودية للموسم المقبل

وقّع وزير الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي، سيدي الحاج الداه ابّ عيني، اليوم الاثنين في مدينة جدة السعودية، اتفاقية الحج لموسم 1448هـ، مع وزير الحج والعمرة السعودي توفيق بن فوزان الربيعة.

وقالت وزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي في موريتانيا إن الوزير السعودي أعرب عن سعادته بتوقيع الاتفاقية، مشيرا إلى المكانة التي تحتلها موريتانيا لدى السعوديين باعتبارها بلد العلم وحفظة القرآن، ومستحضرا صلات الشناقطة وعطاءهم في المملكة.

من جانبه، أشاد الوزير الموريتاني بالعلاقات بين البلدين، مشيرا إلى المكانة التي تحتلها السعودية لدى الموريتانيين باعتبارها حاضنة الحرمين الشريفين، وإلى جهودها في تطوير خدمات الحج والعمرة.

وأضافت الوزارة أن الوزير سيدي الحاج الداه ابّ عيني أكد أن العلاقات بين البلدين تشهد مرحلة مميزة في ظل قيادة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني والعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان.