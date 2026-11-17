أكد المجلس الوطني للتنظيم قرارات فرض غرامات مالية على شركات الاتصال الثلاث العاملة في موريتانيا، موريتل وماتل وشنقيتل، رافضا التظلمات التي تقدمت بها الشركات للمطالبة بإلغاء العقوبات أو مراجعة قيمتها.

وقالت سلطة التنظيم، في بيان اليوم، إن المجلس قرر الإبقاء على الغرامات المعلنة في 6 نوفمبر الجاري، والبالغة 3% من رقم أعمال كل مشغّل، وذلك بعد دراسة التظلمات الإدارية المقدمة من الشركات.

وبلغت الغرامة المفروضة على موريتل 262.097.118 أوقية جديدة، فيما بلغت 108.791.401 أوقية جديدة على ماتل، و50.371.238 أوقية جديدة على شنقيتل، ليصل إجمالي الغرامات إلى 421.259.757 أوقية جديدة، أي ما يعادل أكثر من 4.2 مليار أوقية قديمة.

وأضاف البيان أن الغرامات ستُحصّل باعتبارها ديونا مستحقة للدولة، وستُحوّل إلى الخزينة العامة.

وكانت سلطة تنظيم الاتصالات قد فرضت هذه العقوبات على الشركات الثلاث مطلع نوفمبر الجاري، بسبب إخلالها بالتزاماتها المتعلقة بجودة خدمات الاتصالات.