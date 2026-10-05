وزيرة التربية: جودة التعليم أولوية العام الدراسي الجديد

قالت وزيرة التربية وإصلاح النظام التعليمي في موريتانيا هدى باباه، الأحد، إن أولوية قطاع التعليم في العام الدراسي 2026-2027 ستكون تحسين جودة التعليم ونتائج التلاميذ، بعد التركيز في المرحلة السابقة على توسيع العرض المدرسي وتوفير المدرسين والبنية والتجهيزات.

وأوضحت باباه، في خطاب بمناسبة افتتاح العام الدراسي، أن الوزارة ستعمل على قياس أثر الإصلاح داخل الفصول، من خلال تطوير أدوات التقويم والمتابعة وتعزيز التكوين المستمر للمدرسين، بحيث لا يقتصر تقييم الإصلاح على حجم الموارد والوسائل التي جرى توفيرها.

وتشمل خطة العام الدراسي الجديد تحسين التعلمات، وتطوير أدوات التقويم، وسد النواقص في المؤسسات التعليمية، وتعزيز التكوين المستمر للمدرسين، إلى جانب تحسين تسيير الموارد البشرية والمادية وتوسيع استخدام الرقمنة والاعتماد على البيانات في اتخاذ القرارات.

وتأتي هذه الأولويات بعد إجراءات نفذها القطاع خلال العام الماضي، من بينها اكتتاب نحو 2283 مدرساً، ليرتفع عدد المدرسين المكتتبين منذ 2019 إلى 15729 مدرساً، واستلام 575 فصلاً دراسياً خلال 2026، مع توقع استلام 3340 فصلاً آخر في الفترة المقبلة.

وفي مجال الدعم المدرسي، وفرت الوزارة 165350 وحدة من الزي المدرسي الموحد، وبلغ عدد الكفالات المدرسية 1738 كفالة يستفيد منها 249461 تلميذاً، إضافة إلى إطلاق برنامج الأقسام الداخلية وإنشاء صندوق لسكن المدرسين.

وفي مجال التكوين، استفاد 4864 مدرسا ومؤطرا تربوياً من دورات متخصصة، فيما أعدت الوزارة دليلاً مرجعياً لكفاءة المعلم وطورت منصة «تنوير» للتكوين المستمر، بحسب الوزيرة.

كما استكملت كتابة برامج التعليم الابتدائي والإعدادي وفق مقتضيات القانون التوجيهي، وطُبع 1,800,600 كتاب مدرسي، إلى جانب توسيع شبكة نقاط بيع الكتب.

وشملت إجراءات الرقمنة رقمنة الشهادات وربطها بتطبيق «هويتي»، واعتماد منصة رقمية للترقيات والتحويلات، فضلاً عن توزيع معدات على المؤسسات التعليمية، بينها أجهزة كمبيوتر وأنظمة للطاقة الشمسية وخزانات مياه، وفق بنت باباه.

وتعتزم الوزارة، خلال العام الدراسي الجديد، مواصلة العمل على المدرسة الجمهورية وتطوير الحكامة وتسيير الموارد، مع توفير آليات للتظلم ومعالجة الاختلالات، بحسب الوزيرة.