قيادي في الإنصاف: إنجازات الرئيس تبرر مواصلة دعمه

قال منسق حزب الإنصاف في ولاية داخلت نواذيبو يربه ولد المان، الأحد، إن ما وصفها بالإنجازات التي تحققت خلال حكم الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني تبرر مواصلة دعمه والتمسك بالنهج الذي يقوده.

وأضاف ولد المان، خلال مهرجان حزبي في مدينة الشامي، إن دعم ولد الشيخ الغزواني يأتي للحفاظ على ما تحقق وتعزيز ما وصفها بالمكتسبات في مختلف المجالات.

وجاء المهرجان في ختام زيارة ميدانية للشامي استمرت يومين، عقد خلالها ولد المان لقاءات مع الهيئات الحزبية والمنتخبين والأطر والوجهاء والفاعلين السياسيين والمناضلين، وبحث معهم واقع العمل الحزبي والقضايا المطروحة على مستوى المقاطعة وولاية داخلت نواذيبو.

ولفت إن التغييرات التنظيمية الأخيرة في حزب الإنصاف، ومنها استحداث المكتب السياسي واللجنة الدائمة وتكليف أعضاء من اللجنة الدائمة بتنسيق العمل الحزبي في الولايات، تهدف إلى تفعيل هياكل الحزب وتعزيز التنسيق بينها والتواصل مع قواعده والفاعلين المحليين.