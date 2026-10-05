مصدر: تحقيق حريقي كهرباء نواكشوط يقترب من نهايته والاستماع لعشرات الأشخاص

قال مصدر خاص لـ«صحراء ميديا» إن التحقيق في حريقي محطتي التحويل الكهربائي في نواكشوط لا يزال جاريا، وإن اللجنة المكلفة به تضع اللمسات الأخيرة على عملها، متوقعا انتهاء التحقيق خلال أيام.

وأوضح المصدر أن اللجنة استدعت عشرات الأشخاص خلال التحقيق، دون أن يتسنى تحديد العدد بدقة، مشيرا إلى أن عدد المستدعين كان كبيرا.

وكانت الحكومة قد شكلت لجنة تحقيق مستقلة في أغسطس الماضي، بعد حريقين اندلعا في محطتي التحويل الكهربائي في نواكشوط الشمالية والغربية في نفس الشهر، وتسببا في انقطاعات واسعة للتيار الكهربائي في العاصمة.

ويرأس اللجنة الوزير السابق عثمان مامودو كان، وتضم المفتش العام للدولة سيدي محمد بيده، ومستشار رئاسة الجمهورية المكلف بالطاقة عثمان تال، ورئيس اللجنة الوطنية لرقابة الصفقات العمومية محمد الكوري الشين، ومدير الطاقة بالشركة الوطنية للصناعة والمناجم «سنيم» محمدو يحيى بابا.

كما تستعين اللجنة بخبراء من المكتب السويسري ECG والمكتب الألماني INTEC.

وكلفت اللجنة بالتحقيق في ملابسات الحريقين وأسبابهما وتحديد المسؤوليات المرتبطة بهما، في أعقاب توجيهات أصدرها الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني بفتح تحقيق مستقل في الحادثتين.

وكان الحريق الأول قد اندلع في بمحطة التحويل الشرقية، وأدى إلى انقطاع الكهرباء عن أحياء في شمال نواكشوط وأجزاء من عرفات، قبل أن يندلع في اليوم التالي حريق بمحطة التحويل الغربية، ما أدى إلى انقطاع الكهرباء عن معظم تفرغ زينة وأجزاء من لكصر والسبخة، إضافة إلى خطوط تغذي مطار نواكشوط الدولي ـ أم التونسي وميناء تانيت.