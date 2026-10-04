تساقطات مطرية متفاوتة على مناطق واسعة من موريتانيا

سجلت مقاييس المطر خلال يومي السبت والأحد تساقط كميات من الأمطار على مناطق متفرقة من البلاد، وفق ما أفادت به مصلحة الاتصالات الإدارية بوزارة الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية.

وجاءت المقاييس على النحو التالي:

ولاية الحوض الشرقي:

مقاطعة النعمة:

مقام التيسير: 40 مم

النعمة: 25 مم

بيرباف: 25 مم

اعوينات الراجاط: 19 مم

حاسي آتيله: 07 مم

مقاطعة عدل بكرو:

راس الفيل: 40 مم

جلاك: 35 مم

لميلح: 35 مم

بقَلة: 30 مم

آسكرة: 12 مم

جبل: 10 مم

أم اظليمين: 10 مم

عدل بكرو: 08 مم

المصكول لخظر: 06 مم

تيشيلاتن البيظ: 03 مم

الرباط: 02 مم

مقاطعة آمرج:

الصفحة الحمرة: 30 مم

الزرك: 30 مم

لعتيك: 20 مم

أكطيع لحجار: 15 مم

الملس: 14 مم

اكراع البركة: 08 مم

مدروم أهل انحوي: 04 مم

مقاطعة تنبدغة:

بصطة: 25 مم

تبركنت: 15 مم

الطويل: 10 مم

مقاطعة جيكني:

لغاثة: 80 مم

دمنضال: 50 مم

منت احميديت: 45 مم

ينكك: 40 مم

جيكني: 36 مم

غليك أهل بيه: 20 مم

مقاطعة ولاتة:

امريحيم 2: 30 مم

ولاية الحوض الغربي:

مقاطعة لعيون:

ربينة سيدي جد أهلو: 90 مم

دمشق: 85 مم

لعيون: 80 مم

دار السلامة: 77 مم

بوحشيش: 75 مم

الشلخة: 58 مم

بودمغه: 55 مم

نبيكت لحبش: 55 مم

الحرمين: 54 مم

أكني أولاد مالك: 52 مم

الملحس: 50 مم

لمدوب: 45 مم

قليك إدوعلي: 40 مم

انصفني العركوب: 31 مم

لغليك لبيظ 1: 30 مم

أديرارة: 30 مم

أم القرى: 30 مم

بنعمان: 23 مم

أم لحياظ: 15 مم

أم لحبال: 15 مم

مقاطعة الطينطان:

المدينة المنورة: 60 مم

الطينطان: 35 مم

الليبة: 30 مم

آكني أهل جعفر: 26 مم

لنوار: 14 مم

عين فربة: 11 مم

مقاطعة تامشكط:

زليخه: 150 مم

ارخيمية: 120 مم

البيظ: 110 مم

لمغمظة: 73 مم

الراظي: 70 مم

مكة: 40 مم

آكناتير: 38 مم

سكي: 19 مم

مقاطعة الطويل:

الطويل: 15 مم

كتول: 07 مم

مقاطعة كوبني:

امنيصيرة الجديدة: 45 مم

كوكي الزمال: 40 مم

الإغاثة: 30 مم

أم العكريش: 20 مم

كوبني: 17 مم

ولاية لعصابة:

مقاطعة كرو:

ويد اجريد: 20 مم

تقادة إريجي: 17 مم

انتاكات: 15 مم

زمزم: 13 مم

بلهراتك: 10 مم

كرو: 05 مم

مقاطعة كنكوصة:

ادفيعة عين السلام 2: 150 مم

أهل سيكه: 150 مم

أن لخشب لعجيلات: 150 مم

ادفيعة أهل ثالول: 150 مم

كنكوصة: 145 مم

أولاد حمه: 140 مم

ادفيعة أهل العيل: 135 مم

ادفيعة أهل سيدي: 130 مم

أهل باريك: 125 مم

ساني: 120 مم

الفلوجة: 102 مم

بلاجميل: 93 مم

نضاوضه: 71 مم

خيرنا: 70 مم

الفوز: 70 مم

الحلة: 70 مم

أودي إفلان: 69 مم

السيال: 45 مم

لبحير أهل انبصو: 40 مم

أهل طال الغيث: 30 مم

كليبات الكيمارة: 25 مم

أهل أعيمر: 21 مم

ادفيعة أهل إبراهيم العبد: 04 مم

مقاطعة بومديد:

الطارف: 04 مم

احسي الطين: 01 مم

بومديد: 01 مم

ولاية كوركول:

مقاطعة أمبود:

كوب أهل كريده: 08 مم

مقاطعة مقامة:

الدار البيضاء: 20 مم

سنكو: 15 مم

دولل: 10 مم

ضو: 08 مم

يحمه نيري: 07 مم

بيلكة ليتام: 04 مم

مقامة: 03.5 مم

ولاية لبراكنه:

مقاطعة مقطع لحجار:

جونابة: 08 مم

مقاطعة مال:

مال: 20 مم

بوفلة: 12 مم

لكويسي 2: 07 مم

ولاية اترارزة:

مقاطعة الركيز:

الركيز: 10 مم

ولاية كيدي ماغا:

مقاطعة ولد ينجى:

لحرج: 208 مم

سابورة: 150 مم

أولاد ألمين: 125 مم

أوذن لفرص 1: 120 مم

أدرك الطلح: 105 مم

أكني البرد: 105 مم

العدلة: 100 مم

ادبلكي: 80 مم

بنكه 1: 60 مم

الدافور: 36 مم

لحرج جام جام: 35 مم

مقاطعة سيليبابي:

أرتمو: 80 مم

نيلبا: 65 مم

تنل جيبايه: 46 مم

ول امبني أدباي: 36 مم

ول امبني صوننكي: 32 مم

حاسي لعطش: 20 مم

واعرت لكحل: 11 مم

سيليبابي: 08 مم

واعرت أحميمد: 08 مم

تاشوط: 03 مم

مقاطعة غابو:

بروجي: 25 مم

كمبه انضو: 20 مم

مدن لقلال: 20 مم

بولحية: 19 مم

الإسلام: 12 مم

تاقوتلل: 12 مم

الصوفي: 10 مم

جاكيلي: 10 مم

امباله دار النعيم: 06 مم

غابو: 05 مم

كوري: 03 مم

مقاطعة ومبو:

أجار: 48 مم

آكوينيت: 35 مم

ومبو: 30 مم

ساني جيري: 09 مم

انخيله 1: 08 مم

عر: 03 مم

ولاية تيرس زمور:

مقاطعة بئر أم كرين:

بئر أم كرين: 13 مم

ولاية إينشيري:

مقاطعة أكجوجت:

فريزوان: 38 مم

خياطة: 30 مم

ربط ولد أحمدو: 26 مم

التيكجرات: 25 مم

اسميعه: 05 مم

أكجوجت: 02 مم

مقاطعة بنشاب:

العصماء: 23 مم

برجيمات: 04 مم