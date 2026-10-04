وزير التعليم العالي: عمل مشترك بين وزارة الثقافة واليونسكو لإنشاء معهد للإعلام

قال وزير التعليم العالي والبحث العلمي يعقوب ولد أمين، السبت، إن هناك عملًا مشتركًا بين وزارة الثقافة ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة «اليونسكو» لإنشاء معهد جديد متخصص في الإعلام والصحافة.

وأضاف ولد أمين، خلال مشاركته في برنامج «المساءلة» الذي تنظمه مؤسسات الإعلام العمومي، أن هناك أقسامًا للإعلام في جامعة لعيون، والمعهد العالي للدراسات والبحوث الإسلامية، والمدرسة الوطنية للإدارة.

وأكد الوزير أن تطوير التعليم العالي وتحسين جودة التكوين وتعزيز البحث العلمي تمثل مرتكزات أساسية لبناء رأس المال البشري ومواكبة التحولات الاقتصادية والعلمية والتكنولوجية.