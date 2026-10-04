Close Menu
شاهد البث المباشر لصحراء24
الأحد, 4 أكتوبر
24/24 :
شاهد البث المباشر لصحراء24
النسخة الفرنسية
شاهد البث المباشر لصحراء24
chinguitel Mauritel
chinguitel

Mauritel
chinguitel

Mauritel

وزير التعليم العالي: عمل مشترك بين وزارة الثقافة واليونسكو لإنشاء معهد للإعلام

محمد الهادي

قال وزير التعليم العالي والبحث العلمي يعقوب ولد أمين، السبت، إن هناك عملًا مشتركًا بين وزارة الثقافة ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة «اليونسكو» لإنشاء معهد جديد متخصص في الإعلام والصحافة.

وأضاف ولد أمين، خلال مشاركته في برنامج «المساءلة» الذي تنظمه مؤسسات الإعلام العمومي، أن هناك أقسامًا للإعلام في جامعة لعيون، والمعهد العالي للدراسات والبحوث الإسلامية، والمدرسة الوطنية للإدارة.

وأكد الوزير أن تطوير التعليم العالي وتحسين جودة التكوين وتعزيز البحث العلمي تمثل مرتكزات أساسية لبناء رأس المال البشري ومواكبة التحولات الاقتصادية والعلمية والتكنولوجية.

Mauritel

chinguitel
شاركها.

المقالات ذات الصلة