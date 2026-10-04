أكثر من 643 شاحنة وقود تصل إلى باماكو تحت حماية مشددة من الجيش المالي

وصلت قافلة تضم أكثر من 643 مركبة لنقل الوقود إلى العاصمة المالية باماكو، خلال ليلة الجمعة 2 أكتوبر إلى السبت 3 أكتوبر 2026، تحت حماية مشددة من الجيش المالي.

وبدأت الشاحنات، التي وصلت إلى العاصمة في الساعات الأولى من صباح السبت، عمليات تفريغ وتزويد الوقود منذ حوالي الساعة السابعة صباحًا.

وعقب وصول القافلة، باشرت الجمارك والمديرية العامة للتجارة والاستهلاك والمنافسة، إلى جانب الشرطة الوطنية، عمليات متابعة حركة المنتجات النفطية وتوزيعها.

وتشمل هذه الإجراءات متابعة نقل الوقود وتوجيهه إلى مستودعات التخزين ومحطات الخدمة، بهدف ضمان استمرار عملية التوزيع وتزويد السوق بالمنتجات النفطية.

ويأتي ذلك في وقت تعيش فيه العاصمة المالية حصارا من المجموعات المسلحة يعيق سلاسل الإمداد.